Шойгу заслушал доклады Герасимова и Суровикина

Командующие группировками рассказали Шойгу о текущей обстановке в зоне военной операции и о планах дальнейших действий

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок военной операции на Украине, сообщает министерство. Он заслушал их доклады о «текущей обстановке на направлениях ответственности» и дальнейшие планы.

«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — говорится в сообщении.

Ведомство показало кадры совещания Шойгу с участием начальника Генштаба и командующего объединенной группировкой войск Валерия Герасимова, замкомандующего группировкой Сергея Суровикина и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

Накануне министерство сообщило, что Шойгу обсуждал с командующими вопросы обеспечения войск вооружением, техникой и боеприпасами. До этого, как рассказали в Минобороны, он проинспектировал группировку войск «Восток» на южнодонецком направлении в зоне военной операции, выслушал доклад командующего Рустама Мурадова, наградил военнослужащих знаками отличия «Георгиевский крест», орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Ведомство и ранее сообщало о приезде министра в зону военной операции. В частности, в декабре Шойгу приехал в Южный военный округ, проинспектировал группировку войск, в том числе на передовой, и облетел районы дислокации военнослужащих, а в январе инспектировал штаб группировки войск «Восток».