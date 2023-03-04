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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
Шойгу наградил военнослужащих и сказал, что те «достойно воюют» и впереди «еще много дел». Он заслушал доклады командующего группировкой «Восток» генерал-полковника Мурадова и других офицеров

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
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Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине, сообщило Минобороны.

Он выслушал доклад возглавляющего группировку генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров штаба. Шойгу, как говорится в сообщении, «особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск», а также условий размещения личного состава, работы тыловых подразделений. Министр наградил военнослужащих знаками отличия «Георгиевский крест», орденами Мужества и медалями «За отвагу»

«Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал министр.

Минобороны и ранее сообщало о визите Шойгу в зону военной операции, в частности — в декабре и январе. В конце года он проверил условия размещения и обогрева военных.  В середине января министр обратил «особое внимание» на организацию обеспечения военных, организацию работ по возведению укреплений и безопасному размещению военных в полевых условиях, рассказали в Минобороны.

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

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Сергей Шойгу Минобороны Украина Рустам Мурадов

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
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