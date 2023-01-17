Шойгу проинспектировал группировку «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило министерство в Telegram.

Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который доложил о ситуации и действиях группировки. Шойгу также выслушал доклады командующих объединениями и соединениями о том, как они выполняют боевые задачи.

Министр также обратил «особое внимание» на организацию обеспечения военных, организацию работ по возведению укреплений и безопасному размещению военных в полевых условиях, говорится в сообщении ведомства. Кроме того, Шойгу вручил военнослужащим государственные награды.

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