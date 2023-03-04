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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих

Шойгу обсудил обеспечение военнослужащих в штабе объединенной группировки войск
Минобороны ранее сообщило о поездке Шойгу в зону военной операции на Украине. Он посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении, указывали в министерстве

Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск и заслушал доклады по вопросам обеспечения войск вооружением, техникой и боеприпасами, говорится в сообщении Минобороны.

«Отдельное внимание Сергей Шойгу уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск», — указывает министерство.

Он также пообщался с военными, принимающими участие в военной операции на Украине, и вручил государственные награды. В обращении к ним заявил, что ожидает от военных «новых подвигов и свершений».

Утром 4 марта Минобороны сообщало, что Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении в зоне военной операции на Украине.

Министр выслушал доклад главы группировки войск генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров. Там он тоже упомянул о необходимости обратить «особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск».

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Минобороны ранее сообщало о поездке Шойгу в зону военной операции, в частности в декабре и январе.

Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих
Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих

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Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сергей Шойгу Минобороны совещание штаб группировка войск

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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