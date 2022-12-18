Шойгу проверил передовые позиции войск в зоне военной операции

Минобороны: Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации, в том числе на передовой

Шойгу облетел районы дислокации войск, пообщался с военнослужащими и заслушал доклады «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях», сообщили в Минобороны

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Глава Минобороны Сергей Шойгу приехал в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск, задействованных в военной операции на Украине, сообщает ведомство.

Как рассказали в министерстве, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции подразделений в зоне военной операции, пообщался с военнослужащими, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях».

Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», заявили в министерстве.

Накануне в Кремле заявили, что 16 декабря глава Минобороны, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий российскими войсками в зоне военной операции Сергей Суровикин встретились с президентом Владимиром Путиным в объединенном штабе родов войск. В сообщении говорилось, что Путин весь день работал в штабе, заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Местонахождение штаба в Кремле не уточнили.

8 ноября в Минобороны сообщали, что Шойгу проинспектировал командный пункт объединенной группировки войск и заслушал доклад Суровикина.

Министр также несколько раз проверял, как идет подготовка призванных в рамках частичной мобилизации, начатой 21 сентября (в конце октября Шойгу заявлял, что задание по призыву 300 тыс. человек в ее рамках выполнено). Об одной из таких проверок Минобороны отчиталось 20 октября, тогда Шойгу приехал на полигон в Рязанской области вместе с Путиным.