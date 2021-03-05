Политика , 05 мар, 13:46
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Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021»
Армения не будет отправлять своего представителя на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021». Об этом говорится в сообщении Общественного телевидения Армении в Facebook.
«В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе «Евровидение». Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением Армении на песенном конкурсе», — пояснили Общественном телевидении республики.
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