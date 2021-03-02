«Первый канал» назвал дату выбора представителя России на «Евровидении»

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Песню и исполнителя, которые будут представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021», выберут 8 марта в ходе национального зрительского голосования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире «Первого канала», — говорится в сообщении.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта пояснил, что существует два способа выбрать участника конкурса: первый — вещатель самостоятельно выбирает исполнителя, второй — конкурсанта выбирают жюри или зрители во время специального голосования. Он добавил, что обычно «Первый канал» прибегал к первому способу, однако в этом году было принято решение предоставить выбор зрителям.

В 2021 году «Евровидение» будет проходить с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие исполнители более чем из 40 стран.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что в 2021 году «Евровидение» пройдет в новом формате из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако как именно будет проходить конкурс, организаторы не уточнили, рассматриваются четыре варианта.