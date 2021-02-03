Организаторы «Евровидения» исключили обычный формат конкурса в 2021 году

В этом году «Евровидение» состоится вопреки пандемии, но с ограничениями. По базовому сценарию число зрителей в зале будет ограничено, а те артисты, которые не смогут приехать в Роттердам, смогут прислать запись

Арена Ahoy (Фото: Koen Van Weel / EPA / ТАСС)

«Евровидение-2021» обязательно состоится в мае, но формат его проведения будет изменен. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Конкурс песен пройдет в Нидерландах. Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, но в 2020 году «Евровидение» впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.

Как следует из сообщения организаторов, они рассматривали четыре варианта проведения конкурса, один из которых предполагал мероприятие в обычном формате. «Конкурс песни «Евровидение» обязательно вернется к нам в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — приводятся в пресс-релизе слова Мартина Остердаля, исполнительного руководителя «Евровидения».