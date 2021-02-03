Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 13:52
Верховный суд одобрил взыскание ₽88 млн с ФБК и Навального с Соболь Общество, 17:27 Определилась дата матча «Динамо» и «Спартака» в Кубке России по футболу Спорт, 17:18 Путин и Вучич обсудили поставки российской вакцины в Сербию Политика, 17:15 Объем рефинансирования ипотечных кредитов в России вырос вдвое Недвижимость, 17:11 Самый маленький кроссовер Hyundai сфотографировали на испытаниях Авто, 17:10 ВТБ назвал сроки запуска «подписки» на автомобили для физлиц Технологии и медиа, 17:05 Организаторы «Евровидения» исключили обычный формат конкурса в 2021 году Общество, 17:01 Renault запатентовал в России внешность нового Sandero Авто, 16:52 СК завел дело из-за захвата пиратами россиянина на судне у берегов Африки Общество, 16:48 Россия и США продлили договор о ядерных ракетах Политика, 16:41 Ученица Плющенко захватила лидерство на юниорском чемпионате России Спорт, 16:37 Россия передала Белоруссии новую вакцину «Вектора» от коронавируса Общество, 16:32 Fast Company: как амбициозный индийский стартап рвется заменить Facebook Pro, 16:27 Участок оранжевой ветки московского метро откроют на четыре дня раньше Общество, 16:22
Общество ,  
0 

Организаторы «Евровидения» исключили обычный формат конкурса в 2021 году

В этом году «Евровидение» состоится вопреки пандемии, но с ограничениями. По базовому сценарию число зрителей в зале будет ограничено, а те артисты, которые не смогут приехать в Роттердам, смогут прислать запись
Арена Ahoy
Арена Ahoy (Фото: Koen Van Weel / EPA / ТАСС)

«Евровидение-2021» обязательно состоится в мае, но формат его проведения будет изменен. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Конкурс песен пройдет в Нидерландах. Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, но в 2020 году «Евровидение» впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.

Как следует из сообщения организаторов, они рассматривали четыре варианта проведения конкурса, один из которых предполагал мероприятие в обычном формате. «Конкурс песни «Евровидение» обязательно вернется к нам в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — приводятся в пресс-релизе слова Мартина Остердаля, исполнительного руководителя «Евровидения».

  • Самый жесткий вариант (вариант D) предусматривает отсутствие зрителей и трансляцию выступлений в прямом эфире. Очных выступлений и мероприятий в принимающем конкурс Роттердаме не будет.
  • Вариант C также предусматривает трансляцию выступлений участников без их приезда в Нидерланды, но на арене Ahoy все же будет организовано шоу с ведущими, но с ограничением на заполняемость зала. Количество сопутствующих мероприятий, таких как презентации стран-участниц, будет сокращено.
  • Наконец, вариант B, который организаторы называют самым реалистичным, предусматривает выступления артистов в Роттердаме. Заполняемость зала будет ограничена 80% от числа мест, а большая часть журналистов будут работать не из пресс-центра, а удаленно. На всех мероприятиях будет действовать требование социального дистанцирования и других мер безопасности. Те артисты, которые не смогут из-за ограничений приехать в Нидерланды, смогут прислать запись своего выступления.

Клип Little Big стал самым популярным на YouTube-канале «Евровидения»
Технологии и медиа

В 2020 году Россию на конкурсе должна была представить группа Little Big с песней Uno. Клип на нее стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале «Евровидения». Новый участник, который выступит за страну на конкурсе, еще не известен, но выступить с той же песней Little Big точно не смогут. Согласно регламенту конкурса, песня должна быть выпущена не ранее сентября прошлого года.

Автор
Георгий Тадтаев
«Евровидение» Нидерланды Роттердам ограничения
Материалы по теме
«Детское Евровидение» выиграла участница из Франции
Общество
Определена участница «Детского Евровидения» от России
Общество
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории YouTube «Евровидения»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter