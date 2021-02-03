Организаторы «Евровидения» исключили обычный формат конкурса в 2021 году
«Евровидение-2021» обязательно состоится в мае, но формат его проведения будет изменен. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия.
Конкурс песен пройдет в Нидерландах. Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, но в 2020 году «Евровидение» впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.
Как следует из сообщения организаторов, они рассматривали четыре варианта проведения конкурса, один из которых предполагал мероприятие в обычном формате. «Конкурс песни «Евровидение» обязательно вернется к нам в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — приводятся в пресс-релизе слова Мартина Остердаля, исполнительного руководителя «Евровидения».
- Самый жесткий вариант (вариант D) предусматривает отсутствие зрителей и трансляцию выступлений в прямом эфире. Очных выступлений и мероприятий в принимающем конкурс Роттердаме не будет.
- Вариант C также предусматривает трансляцию выступлений участников без их приезда в Нидерланды, но на арене Ahoy все же будет организовано шоу с ведущими, но с ограничением на заполняемость зала. Количество сопутствующих мероприятий, таких как презентации стран-участниц, будет сокращено.
- Наконец, вариант B, который организаторы называют самым реалистичным, предусматривает выступления артистов в Роттердаме. Заполняемость зала будет ограничена 80% от числа мест, а большая часть журналистов будут работать не из пресс-центра, а удаленно. На всех мероприятиях будет действовать требование социального дистанцирования и других мер безопасности. Те артисты, которые не смогут из-за ограничений приехать в Нидерланды, смогут прислать запись своего выступления.