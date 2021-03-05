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Война санкций ,  
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Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России

Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы — под них могут попасть «российские олигархи» в рамках «закона Магнитского». Администрация Байдена не исключает и крайних мер — санкций против российского госдолга

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

Как пишет Bloomberg, одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

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Джо Байден

По словам источников агентства, США могут ввести санкции против российских бизнесменов, воспользовавшись «законом Магнитского» — он позволят вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции. Однако, как заявили два собеседника Bloomberg, если Вашингтон установит, что Москва снова нарушит запрет на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. По данным агентства, это может быть сделано в сотрудничестве с Европой.

В Совете национальной безопасности США и Министерстве иностранных дел Великобритании от комментариев отказались.

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Фото:Ron Przysucha / Global Look Press

Bloomberg напоминает, что в 2018 году американский Минфин, который тогда возглавлял Стивен Мнучин, выступил против распространения санкций на суверенный долг России. Ведомство предупредило о негативных последствиях этого шага для мировых финансовых рынков и заявило, что ограничения дестабилизируют их. Однако сейчас чиновники в администрации Байдена, в частности, замглавы Совета нацбезопасности Далип Сингх, считают, что возможные последствия ввода санкций против российского госдолга будут не такими серьезными. В российским Минфине в ноябре 2020-го говорили, что считают маловероятными санкции против госдолга.

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США 2 марта ввели санкции против российских физических и юридических лиц по линии Минфина, Минторга и Госдепартамента. Под новые ограничения попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Меры также введены против ФСБ, Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны. Помимо этого, Соединенные Штаты внесли Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий, и продлили меры, введенные три года назад после отравления в Великобритании Сергея Скрипаля.

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Дмитрий Песков

Санкции против российских силовиков ввел и Евросоюз. Под них попали Краснов, Калашников, глава СК Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретили въезд в ЕС и доступ к его финансовой системе.

Поводом для этих мер стали отравление Алексея Навального и замена его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти причастность к отравлению Навального неоднократно опровергали.

В соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act), России грозит второй раунд санкций из-за ситуации с Навальным. Как заявили РБК в Госдепартаменте, его можно избежать, если Россия задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

Российская сторона еще в 2017 году объявила, что процесс ликвидации ее химического оружия завершен. Об этом 2 марта заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя условие Госдепа. Однако Вашингтон считает, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химоружия и имеет запасы отравляющих веществ.
 

Автор
Наталия Анисимова
санкции Великобритания США госдолг
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