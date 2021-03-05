Bloomberg допустил «экстремальные шаги» в новых санкциях против России

Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы — под них могут попасть «российские олигархи» в рамках «закона Магнитского». Администрация Байдена не исключает и крайних мер — санкций против российского госдолга

США и Великобритания обсуждают введение дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, меры, которые рассматривают Вашингтон и Лондон, варьируются от ограничений против «российских олигархов» до «экстремальных шагов» — санкций против суверенного долга России.

Как пишет Bloomberg, одним из поводов для дополнительных мер может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального.

По словам источников агентства, США могут ввести санкции против российских бизнесменов, воспользовавшись «законом Магнитского» — он позволят вводить ограничения против лиц, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупции. Однако, как заявили два собеседника Bloomberg, если Вашингтон установит, что Москва снова нарушит запрет на применение химоружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении российского госдолга. По данным агентства, это может быть сделано в сотрудничестве с Европой.

В Совете национальной безопасности США и Министерстве иностранных дел Великобритании от комментариев отказались.