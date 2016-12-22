Минфин США выступил против распространения санкций на госдолг России

Заявления Стивена Мнучина последовали на фоне новой инициативы американских законодателей распространить санкции на суверенный долг России. Ранее ведомство уже предупреждало о негативном эффекте от такого шага

Стивен Мнучин (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство по-прежнему не поддерживает распространение санкций США на суверенный долг России. Такое заявление он сделал журналистам в среду, 11 апреля, сообщает Bloomberg.

Свои рекомендации не распространять санкции на госдолг России Минфин США давал конгрессу еще в начале 2018 года. Однако на прошлой неделе конгрессу был предложен законопроект, который предполагает ввести такой запрет.

Речь идет о проекте закона, который представили демократ Хоакин Кастро и республиканец Майк Тернер. Они предлагают установить запрет на транзакции с новым суверенным долгом России. Председатель комитета

по международным делам Палаты представителей республиканец Эд Ройс во вторник заявил, что обсудит законопроект со своим однопартийцем и соавтором документа Тернером.

Bloomberg отмечает, что после заявлений Мнучина рубль на торгах прервал свое падение и начал расти. По данным на 19:35, доллар торговался на уровне 62,59 руб., в то время как утром курс был выше 65 руб.

В начале февраля Минфин опубликовал доклад, в котором говорилось о негативном эффекте от санкций против госдолга России. «Учитывая размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках, масштабы последствий от распространения санкций на суверенный долг и деривативы являются неопределенными, и последствия могут ощутить на себе как российские, так и американские инвесторы», — говорилось в докладе американского Минфина.