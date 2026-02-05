 Перейти к основному контенту
Axios узнал срок, на который Россия и США продлят договор о ракетах

Axios: Россия и США могут продлить договор о ракетах на срок от шести месяцев
Переговоры России и США
Стороны обсуждают продление СНВ-III на срок от шести месяцев, передал журналист Axios Барак Равид. По данным издания, Россия и США близки к соглашению. Ни Москва, ни Вашингтон о переговорах не сообщали
Фото: Paul R. Jones / Shutterstock
Фото: Paul R. Jones / Shutterstock

Россия и США обсуждают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) на срок от шести месяцев, сообщил в X журналист Axios Барак Равид.

Как выяснил Axios, стороны близки к заключению соглашения, одобрить его еще должны президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Официально Москва и Вашингтон пока не сообщали о переговорах по этой теме. Срок действия договора истекает 5 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в этот же день выразил сожаление в связи с отсутствием ответа от США. Президент Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год, но Вашингтон не откликнулся на эту инициативу. «Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — отметил Песков.

Кремль назвал условие диалога с США по продлению договора о ракетах
Политика
Дмитрий Песков

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет.

ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение.

Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки:

  • 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет работать с Россией, Китаем или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. Других деталей он не раскрыл.

В Кремле считают, что заключить новое соглашение по СНВ невозможно без учета ядерного арсенала стран НАТО. Москва после окончания срока действия договора будет анализировать поведение других стран, обладающих ядерным оружием, говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ДСНВ СНВ США
