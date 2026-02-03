FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине

В случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа дадут многоуровневый «скоординированный военный ответ», утверждает FT. Москва готова решать проблемы мирным путем, заявлял Путин

Фото: Сергей Каравайный / Reuters

Украина, США и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа дадут «скоординированный военный ответ», утверждают источники издания. План предусматривает, что ответные меры последуют в течение 24 часов, начиная с дипломатического предупреждения и ответных действий украинской армии.

Если военные действия продолжатся, рассказывают источники FT, то начнется вторая фаза плана с вмешательством «коалиции желающих». В случае если эскалация перерастет в масштабное наступление, то через 72 часа после первого нарушения перемирия начнутся скоординированные военные действия сил, поддерживаемых Западом, с привлечением вооруженных сил США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее согласился с заявлением главы Белого дома Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский является препятствие на пути к мирному соглашению. Трамп счел, что Украина «менее готова к заключению сделки», чем Россия.

«Здесь можно согласиться, это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость. Позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу», — сказал Песков, добавив, что позиция Москвы в том числе известна и Киеву. Зеленский подчеркнул, что «никогда Украина не была, не будет преградой для мира».

Владимир Путин говорил, что Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем. Однако, по его словам, если Украина откажется от диалога, Москва достигнет своих целей военным путем.

Путин заявлял, что Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, но его нужно перевести «на дипломатический язык». «В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи», — говорил он в ноябре.

Первоначальную версию мирного плана США представили в конце ноября 2025 года. После этого американские представители провели несколько раундов консультаций с Москвой и Киевом по отдельности. Последнюю версию плана из 20 пунктов Путину представили спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча прошла в Кремле 22 января. Впервые положения плана из 20 пунктов публично перечислил Зеленский в декабре. Озвученные им условия касались соглашения о ненападении между Россией и Украиной, подтверждения украинского суверенитета и прочных гарантий безопасности. Условием мира Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.