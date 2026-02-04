Захарова назвала интервенцией планы ввода иностранных военных на Украину

Фото: Reuters

Размещение войск западных стран на территории Украины недопустимо и представляет угрозу национальной безопасности, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга.

«Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции — вот так это надо называть», — сказала Захарова, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что западные военные силы будут размещены на Украине сразу после заключения мирного соглашения.

Захарова также напомнила, что одной из первопричин военного конфликта стало «безудержное расширение альянсом НАТО геополитического пространства вплоть до наших границ, включая Украину».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио уточнял, что проект гарантий безопасности для Киева предусматривает размещение на украинской территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего из Франции и Великобритании.

Российская сторона выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. Ранее МИД заявлял, что оно будет расцениваться как «иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России».

3 февраля генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные контингенты появятся на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией.