МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

До встречи лидеров России и США по урегулированию на Украине необходима «закулисная работа», мирные инициативы могут быть конкретизированы к июню, считают в Анкаре

Хакан Фидан (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

В Турции ожидают, что до июня мирные инициативы по Украине будут конкретизированы, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, отвечая на вопросы агентства Anadolu.

«Мы слышим ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров России и США необходима закулисная работа, подготовка к ней. Без этой подготовки встреча лидеров не будет иметь смысла», — заявил Фидан (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что его администрация прилагает «очень большие усилия» для завершения конфликта на Украине. Он рассказал о конструктивных переговорах с Киевом и Москвой.

Американский президент неоднократно заявлял о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта. Российский лидер отмечал, что ему и Трампу «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

Reuters писал, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ в качестве возможных мест для проведения переговоров Путина с Трампом.

В конце января украинское издание «Страна» писало, что европейские дипломаты и Киев получили «план-график» завершения военного конфликта России и Украины за 100 дней, который составила команда президента США Дональда Трампа. В офисе Зеленского заявили, что подобных планов не существует.