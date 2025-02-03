Reuters: для встречи Путина и Трампа рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ

Reuters узнал, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

Москва рассматривает в качестве возможной площадки для переговоров Путина и Трампа Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет Reuters. При посредничестве ОАЭ проходили обмены пленными между Россией и Украиной

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест для проведения встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Reuters со ссылкой на два российских источника.

По их словам, в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны. При этом один из собеседников агентства утверждает, что в России «существует некоторая оппозиция этой идее», поскольку ряд дипломатов и сотрудников разведки отмечают, что как у Саудовской Аравии, так и ОАЭ есть «тесные военные связи и связи в сфере безопасности» с США.

Источники Reuters на данном этапе исключили в качестве возможного места проведения переговоров Турцию, которая принимала делегации Москвы и Киева весной 2022 года, когда стороны достигли максимального прогресса в переговорах. Агентство отмечает, что Анкара является членом НАТО.

Эр-Рияд и Абу-Даби не ответили на запросы Reuters о комментариях, Кремль отказался комментировать эти данные агентству.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Трамп накануне заявил, что у США были «очень напряженные выходные» и у них запланированы встречи с «различными сторонами», включая Украину и Россию.

Песков, комментируя эти слова, сообщил на брифинге, что «у нас тоже есть процесс планирования», передает корреспондент РБК. «По всей видимости, планируются контакты, у нас тоже есть процесс планирования. Пока ничего нового нам сказать нечего», — сказал Песков.

Reuters отмечает, что и у Трампа, и у Путина сложились «дружеские» отношения с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Обе страны выражали готовность стать посредниками в переговорах Москвы и Киева. При посредничестве ОАЭ проходили обмены пленными. Путин называл Саудовскую Аравию комфортной площадкой для переговоров.

Кроме того, ни одна из этих стран не попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС.

Песков говорил, что ордер не станет «ограничителем» и не помешает развитию отношений с другими странами. «Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС», — отмечал он.