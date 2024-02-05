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Война санкций ,  
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В Болгарии задержали сотрудницу МВД по подозрению в работе на Россию

В Болгарии задержали сотрудника ГУБОП МВД по подозрению в шпионаже на Россию
Сюжет
Война санкций
Болгарские силовики задержали сотрудника ГУБОП МВД на своем рабочем месте. Причина задержания названа не была, однако, по данным местных СМИ, задержанная женщина передавала Москве данные о ходе санкционных расследований ЕС и НАТО
Фото: mvr.bg
Фото: mvr.bg

Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГДОП) МВД Болгарии задержали на своем рабочем месте в рамках операции Управления собственной безопасности МВД и прокуратуры, передает BNT News.

Имя задержанного и причина задержания не называются. Однако, по данным источников BNT News и радио BNR, сотрудник МВД был арестован по подозрению в шпионаже на Россию. По данным собеседника BNT, осведомленного с деталями расследования, задержанный сотрудник — женщина, которая передала секретную информацию бывшему дипломату российского посольства в Софии, объявленному некоторое время назад персоной нон грата.

Источник Frog News также рассказал, что женщина работала в отделе международного сотрудничества ГДОП и имела доступ к информации, связанной с расследованиями обхода санкций россиянами и российскими компаниями. Расследованиями занимались болгарские партнеры по ЕС и НАТО.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

После начала российской военной операции на Украине Болгария присоединилась к санкциям против России, а также объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства вместе с семьями. Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. Россия осуждает введенные против нее санкции, а в ответ на высылку Болгарией дипломатов Москва выслала 14 сотрудников дипведомства Софии.

Кроме этого, в сентябре 2023 года власти Болгарии решили выдворить из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского. Соответствующее решение было принято на основании засекреченного отчета, говорил позже премьер-министр страны Николай Денков. МИД России осудил действия болгарских властей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Болгария МВД шпионаж Россия санкции
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