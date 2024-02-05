В Болгарии задержали сотрудника ГУБОП МВД по подозрению в шпионаже на Россию

В Болгарии задержали сотрудницу МВД по подозрению в работе на Россию

Болгарские силовики задержали сотрудника ГУБОП МВД на своем рабочем месте. Причина задержания названа не была, однако, по данным местных СМИ, задержанная женщина передавала Москве данные о ходе санкционных расследований ЕС и НАТО

Фото: mvr.bg

Сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГДОП) МВД Болгарии задержали на своем рабочем месте в рамках операции Управления собственной безопасности МВД и прокуратуры, передает BNT News.

Имя задержанного и причина задержания не называются. Однако, по данным источников BNT News и радио BNR, сотрудник МВД был арестован по подозрению в шпионаже на Россию. По данным собеседника BNT, осведомленного с деталями расследования, задержанный сотрудник — женщина, которая передала секретную информацию бывшему дипломату российского посольства в Софии, объявленному некоторое время назад персоной нон грата.

Источник Frog News также рассказал, что женщина работала в отделе международного сотрудничества ГДОП и имела доступ к информации, связанной с расследованиями обхода санкций россиянами и российскими компаниями. Расследованиями занимались болгарские партнеры по ЕС и НАТО.

После начала российской военной операции на Украине Болгария присоединилась к санкциям против России, а также объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства вместе с семьями. Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. Россия осуждает введенные против нее санкции, а в ответ на высылку Болгарией дипломатов Москва выслала 14 сотрудников дипведомства Софии.

Кроме этого, в сентябре 2023 года власти Болгарии решили выдворить из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского. Соответствующее решение было принято на основании засекреченного отчета, говорил позже премьер-министр страны Николай Денков. МИД России осудил действия болгарских властей.