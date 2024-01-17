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Военная операция на Украине ,  
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В Болгарии назвали причину, почему до сих пор не передали Украине БТР

МО: Болгария не передала Украине БТР, поскольку нет спонсора транспортировки
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Списанная бронированная техника, которую Болгария должна передать Украине, остается на складах из-за отсутствия спонсора, готового оплатить транспортировку, заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Логистика понятна, ясно, кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортеры]», — пояснил Тагарев. Он заметил, что сумма для транспортировки известна и болгарские власти предпочли бы, чтобы затраты взял на себя кто-нибудь из союзников страны.

«Если не получится, будем искать другие возможности», — подытожил министр.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце ноября 2023 года парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За нее проголосовали 152 депутата, против — 57.

8 декабря в ходе дебатов в парламенте Болгарии оппозиция и правящая партия устроили стычку из-за вопроса о соответствии поставки списанной техники, включающей около сотни бронетранспортеров, национальным интересам. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что София отдает Киеву «миллиарды», хотя Украина — это «страна-неудачница».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о грядущем поражении Киева, несмотря на помощь Запада.

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В Болгарии назвали причину, почему до сих пор не передали Украине БТР
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Теги
Болгария Украина бронетранспортер поставки оружия
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