МО: Болгария не передала Украине БТР, поскольку нет спонсора транспортировки

В Болгарии назвали причину, почему до сих пор не передали Украине БТР

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Списанная бронированная техника, которую Болгария должна передать Украине, остается на складах из-за отсутствия спонсора, готового оплатить транспортировку, заявил болгарский министр обороны Тодор Тагарев. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Логистика понятна, ясно, кто загрузит и куда должны отправиться [бронетранспортеры]», — пояснил Тагарев. Он заметил, что сумма для транспортировки известна и болгарские власти предпочли бы, чтобы затраты взял на себя кто-нибудь из союзников страны.

«Если не получится, будем искать другие возможности», — подытожил министр.

В конце ноября 2023 года парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За нее проголосовали 152 депутата, против — 57.

8 декабря в ходе дебатов в парламенте Болгарии оппозиция и правящая партия устроили стычку из-за вопроса о соответствии поставки списанной техники, включающей около сотни бронетранспортеров, национальным интересам. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что София отдает Киеву «миллиарды», хотя Украина — это «страна-неудачница».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о грядущем поражении Киева, несмотря на помощь Запада.

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