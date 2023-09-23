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Премьер Болгарии связал выдворение священников РПЦ с работой спецслужб

Премьер Болгарии: спецслужбы страны занимались выдворением священников РПЦ

Решение выдворить священников Русской правословной церкви (РПЦ) из Болгарии было принято органом национальной безопасности страны. Об этом заявил премьер-министр страны Николай Денков, передает агентство БТА.

«Решение было принято на основании засекреченного отчета. Я только ознакомился с ним, и я напрямую не причастен к принятию этого решения. Это решение государственного агентства национальной безопасности», — приводит агентство слова премьера.

Накануне посольство России в Болгарии сообщило, что власти страны решили выдворить архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского. 

Храм святителя Николая Мирликийского (подворье РПЦ) расположен недалеко от центра Софии — на пересечении бульвара Царя Освободителя и улицы Георгия Стойкова. Здание храма было заложено в 1907 году и изначально предназначалось для дипломатической миссии Российской империи в Болгарии. В 1920-е годы оно служило приходской церковью поселившихся в Софии русских эмигрантов. В 1953 году храм решено было сделать подворьем Московского патриархата в Софии.

В Болгарии с 870 года существует автокефальная Болгарская православная церковь под протекторатом Константинопольского патриархата. На сайте РПЦ говорится, что храм святителя Николая Мирликийского — единственный действующий в стране храм Московского патриархата.

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Болгария РПЦ премьер-министр спецслужбы
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