У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Во время госпитализации из-за увеличенной простаты у короля Великобритании Карла III выявили рак, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
«Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорится в заявлении, опубликованном в X.
Букингемский дворец отмечает, что король уверен в своем лечении и надеется как можно скорее вернуться к исполнению государственных обязанностей. «Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всем мире, кто страдает от рака», — добавили там.
В середине января Букингемский дворец сообщил, что Карл III пройдет курс лечения в связи с увеличенной предстательной железой. Его госпитализировали 26 января, в тот же день монарху сделали операцию — он ее успешно перенес. 29 января Карла III выписали из больницы, однако врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия на несколько дней для восстановления.
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