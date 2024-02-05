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Политика ,  
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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

У британского короля Карла III выявили рак
Карл III
Карл III (Фото: Carl Court / Getty Images)

Во время госпитализации из-за увеличенной простаты у короля Великобритании Карла III выявили рак, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Его Величество сегодня приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение публичных обязанностей. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме», — говорится в заявлении, опубликованном в X.

Букингемский дворец отмечает, что король уверен в своем лечении и надеется как можно скорее вернуться к исполнению государственных обязанностей. «Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех во всем мире, кто страдает от рака», — добавили там.

Король Карл III пройдет курс лечения
Общество
Карл III

В середине января Букингемский дворец сообщил, что Карл III пройдет курс лечения в связи с увеличенной предстательной железой. Его госпитализировали 26 января, в тот же день монарху сделали операцию — он ее успешно перенес. 29 января Карла III выписали из больницы, однако врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия на несколько дней для восстановления.

Материал дополняется.

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14 ноября 1948 года
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