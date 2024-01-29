 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Пентагона вернулся к работе в офисе после лечения рака простаты

Пентагон: Ллойд Остин начал работать очно после госпитализации в начале января
Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в офисе после госпитализации 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Пентагона

«Министр обороны Ллойд Остин сегодня [29 января] вернулся на работу в Пентагон», — говорится в публикации. Там уточнили, что он работал удаленно с 15 января.

Главу Пентагона выписали из больницы
Политика
Ллойд Остин

В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты на ранней стадии, в конце месяца ему провели простатэктомию — операцию по удалению всей или части предстательной железы — и выписали.

Он повторно попал в больницу 1 января 2024 года — у него нашли инфекцию мочевыводящих путей. По данным телеканала NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии.

Остин впервые появился на публике после лечения 24 января. За день до этого он выступил на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Это выступление стало первым публичным появлением министра с момента его госпитализации из-за осложнений после простатэктомии.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Ллойд Остин Пентагон США
Материалы по теме
Глава Пентагона Остин впервые появился на публике после операции
Политика
Остина вызвали в конгресс для дачи показаний из-за тайной госпитализации
Политика
В Казани загорелась гостиница «Астория»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Курс биткоина вернулся к отметке выше $43 тыс. Крипто, 20:08
Решение по золоту России в командном турнире Олимпиады примут ISU и МОК Спорт, 20:06
Покупатели элитного жилья в Москве потратили за год рекордные ₽178 млрд Недвижимость, 20:04
Суд в Петербурге дал мобилизованному семь лет колонии за дезертирство Общество, 19:57
Число компаний на лондонской бирже сократилось на 25% за 10 лет Инвестиции, 19:57
Три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села Политика, 19:53
WSJ узнал, что атаке на военную базу США помогла путаница с дронами Политика, 19:48
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Карла III выписали из больницы после операции на простате Общество, 19:30
Bloomberg узнал о планах бессрочно продлить продажу валютной выручки Экономика, 19:21
Председатель ПСБ совершил рабочий визит в ЛНР Отрасли, 19:18
Wildberries опровергла информацию об обысках у Бакальчук Бизнес, 19:17
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 19:14
В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на мине Политика, 19:14
Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90 Инвестиции, 19:11