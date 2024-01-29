Глава Пентагона вернулся к работе в офисе после лечения рака простаты
Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к очной работе в офисе после госпитализации 1 января 2024 года, сообщает пресс-служба Пентагона
«Министр обороны Ллойд Остин сегодня [29 января] вернулся на работу в Пентагон», — говорится в публикации. Там уточнили, что он работал удаленно с 15 января.
В начале декабря 2023 года у Остина обнаружили рак простаты на ранней стадии, в конце месяца ему провели простатэктомию — операцию по удалению всей или части предстательной железы — и выписали.
Он повторно попал в больницу 1 января 2024 года — у него нашли инфекцию мочевыводящих путей. По данным телеканала NBC, министр четыре дня провел в отделении интенсивной терапии.
Остин впервые появился на публике после лечения 24 января. За день до этого он выступил на онлайн-заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Это выступление стало первым публичным появлением министра с момента его госпитализации из-за осложнений после простатэктомии.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз