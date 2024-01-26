Короля Карла III госпитализировали для лечения простаты

Карл III (Фото: Frank Augstein / Getty Images)

Короля Великобритании Карла III госпитализировали в лондонскую клинику для лечения увеличенной простаты, сообщила газета The New York Times со ссылкой на Букингемский дворец.

Монарх прибыл в частную больницу London Clinic, где принцесса Уэльская Кейт Миддлтон восстанавливается после операции на животе. Точное время пребывания короля в клинике не уточняется.

О том, что Карл III пройдет лечение, связанное с увеличением простаты, в Букингемском дворце рассказали в середине января. В сообщении утверждали, что король, «как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы».

В комментарии 26 января Карл III поблагодарил «всех, кто прислал добрые пожелания на прошлой неделе» и был рад узнать, что информация о его диагнозе «оказывает положительное влияние на осведомленность общественного здравоохранения».

Публичные выступления короля отложили на весь период восстановления. У Карла III был запланирован ряд встреч в Шотландии, но их пришлось отложить по совету лечащего врача.

75-летний Карл III стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.