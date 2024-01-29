Карла III выписали из больницы после операции на простате
Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции на простате, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
«Короля выписали из больницы после планового лечения, он отложил предстоящие публичные мероприятия, чтобы восстановиться», — говорится в публикации.
Карла III госпитализировали днем 26 января для лечения из-за увеличения предстательной железы. В тот же день ему провели операцию — монарх ее успешно перенес.
О том, что Карл III пройдет лечение, связанное с увеличением простаты, в Букингемском дворце рассказали в середине января. В сообщении утверждали, что король, «как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы».
Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз