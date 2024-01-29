Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после операции на простате

Карла III выписали из больницы после операции на простате

Карл III (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции на простате, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

«Короля выписали из больницы после планового лечения, он отложил предстоящие публичные мероприятия, чтобы восстановиться», — говорится в публикации.

Карла III госпитализировали днем 26 января для лечения из-за увеличения предстательной железы. В тот же день ему провели операцию — монарх ее успешно перенес.

О том, что Карл III пройдет лечение, связанное с увеличением простаты, в Букингемском дворце рассказали в середине января. В сообщении утверждали, что король, «как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы».

Карлу III 75 лет. Он стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.