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Принц Чарльз заразился коронавирусом

После положительного теста на коронавирус в самоизоляцию удалился британский принц Чарльз. В заявлении говорится, что принц, которому исполнился 71 год, «остается в добром здравии»
Принц Чарльз (Фото: Victoria Jones / WPA / Getty Images)

Тест на коронавирус старшего сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Чарльза дал положительный результат. Сейчас Чарльзу, который носит титул принц Уэльский 71 год.

По информации представителя королевской резиденции, у принца «умеренные» симптомы заболевания, «но в остальном он остается в добром здравии».

«В соответствии с правительственными и медицинскими рекомендациями, принц и герцогиня сейчас находятся в самоизоляции дома в Шотландии. Установить, от кого именно принц заразился вирусом, не представляется возможным из-за большого числа поручений, которые он выполнял в своей публичной роли в течение последних недель», — цитирует сообщение пресс-службы вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи The Guardian.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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