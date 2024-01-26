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Военная операция на Украине ,  
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Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию

Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо
Сюжет
Военная операция на Украине
Карл III
Карл III (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты, он «чувствует себя хорошо», сообщают The Sun и Reuters со ссылкой на источники.

Днем 26 января монарха госпитализировали в лондонскую клинику для лечения, связанного с увеличением предстательной железы. Карла III сопровождала его супруга королева Камилла. О том, что он обратится к специалистам, рассказали в Букингемском дворце в середине января.

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Общество
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Карл III поблагодарил «всех, кто прислал добрые пожелания на прошлой неделе», он также был рад узнать, что информация о его диагнозе «оказывает положительное влияние на осведомленность в отношении общественного здравоохранения».

Публичные выступления короля отложили на весь период восстановления после операции. У Карла III был запланирован ряд встреч в Шотландии, в том числе с иностранными представителями, но их пришлось отложить по совету лечащего врача.

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Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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