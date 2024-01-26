Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию
Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты, он «чувствует себя хорошо», сообщают The Sun и Reuters со ссылкой на источники.
Днем 26 января монарха госпитализировали в лондонскую клинику для лечения, связанного с увеличением предстательной железы. Карла III сопровождала его супруга королева Камилла. О том, что он обратится к специалистам, рассказали в Букингемском дворце в середине января.
Карл III поблагодарил «всех, кто прислал добрые пожелания на прошлой неделе», он также был рад узнать, что информация о его диагнозе «оказывает положительное влияние на осведомленность в отношении общественного здравоохранения».
Публичные выступления короля отложили на весь период восстановления после операции. У Карла III был запланирован ряд встреч в Шотландии, в том числе с иностранными представителями, но их пришлось отложить по совету лечащего врача.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы