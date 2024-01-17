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Король Карл III пройдет курс лечения

Букингемский дворец: король Карл III проходит лечение из-за увеличенной простаты
На время лечения Карл III не будет делать публичных выступлений или участвовать в мероприятиях. У короля были запланированы встречи в Шотландии с иностранными делегациями
Карл III
Карл III (Фото: Frank Augstein / Getty Images)

Король Великобритании Карл III приступил к лечению увеличенной простаты, на короткий срок он не будет принимать участия в публичных мероприятиях, сообщает The Guardian со ссылкой на Букингемский дворец.

«Король, как и тысячи мужчин ежегодно, обратился за лечением увеличения предстательной железы. У Его Величества нет осложнений, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры», — заявили в Букингемском дворце.

Публичные выступления короля отложили на весь период восстановления. Как уточняет The Guardian, у Карла III был запланирован ряд встреч в Шотландии, но их пришлось отложить по совету лечащего врача.

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17 января Букингемский дворец сообщил также о госпитализации принцессы Уэльской Кейт Миддлтон для операции на животе. Она прошла успешно. По совету врачей принцесса пробудет в больнице от десяти до 14 дней, прежде чем вернуться домой для продолжения реабилитации.

«Судя по нынешним медицинским рекомендациям, она вряд ли вернется к публичным обязанностям до Пасхи», — добавили в Букингемском дворце.

75-летний Карл III стал новым королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.

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