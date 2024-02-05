В портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку

В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за роста угрозы атак украинских беспилотников. 18 января Минобороны впервые отчиталось об уничтожении дрона в регионе, позже произошел пожар в порту Усть-Луга

Южный порт на Сайменском канале в Выборге (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Морские порты в Ленинградской области — Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга — ввели на своих территориях режим повышенной готовности, следует из распоряжений капитанов портов от 2 февраля, опубликованных на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

«Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта», — говорится в документах.

В частности, поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий службы капитана морского порта. Под действие режима попадают как территории, так и акватории портов.

К морским портам Балтийского моря относятся также Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там подобных мер не ввели.

24 января власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах. «Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — отмечало правительство региона.

18 января Минобороны России впервые отчиталось об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью. Позже, в ночь на 21 января, произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате были повреждены две цистерны и насосная станция. После этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

НОВАТЭК предварительной причиной пожара назвал внешнее воздействие. Очевидцы сообщали «Фонтанке», что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрывы.

Рано утром 31 января жители нескольких районов Санкт-Петербурга услышали взрыв, у некоторых автомобилей сработала сигнализация. «Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» сообщили, что над городом сбили беспилотник, но в администрации губернатора Петербурга Александра Беглова объяснили звуки инцидентом на промышленной площадке «в зоне слива мазута». Беглов уточнил, что она находится в Невском районе города. По его словам, произошедшее не нанесло существенного ущерба предприятию.