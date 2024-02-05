 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку

В портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за дронов
В морских портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за роста угрозы атак украинских беспилотников. 18 января Минобороны впервые отчиталось об уничтожении дрона в регионе, позже произошел пожар в порту Усть-Луга
Южный порт на Сайменском канале в Выборге
Южный порт на Сайменском канале в Выборге (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Морские порты в Ленинградской области — Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга — ввели на своих территориях режим повышенной готовности, следует из распоряжений капитанов портов от 2 февраля, опубликованных на сайте Администрации морских портов Балтийского моря.

«Основание для введения режима повышенной готовности — возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов ВС Украины на объектах и территории морского порта», — говорится в документах.

В частности, поручено обеспечить частичную светомаскировку административных зданий службы капитана морского порта. Под действие режима попадают как территории, так и акватории портов.

К морским портам Балтийского моря относятся также Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там подобных мер не ввели.

В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на критических объектах
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

24 января власти Ленинградской области ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах. «Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — отмечало правительство региона.

18 января Минобороны России впервые отчиталось об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью. Позже, в ночь на 21 января, произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате были повреждены две цистерны и насосная станция. После этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

НОВАТЭК предварительной причиной пожара назвал внешнее воздействие. Очевидцы сообщали «Фонтанке», что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрывы.

Рано утром 31 января жители нескольких районов Санкт-Петербурга услышали взрыв, у некоторых автомобилей сработала сигнализация. «Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» сообщили, что над городом сбили беспилотник, но в администрации губернатора Петербурга Александра Беглова объяснили звуки инцидентом на промышленной площадке «в зоне слива мазута». Беглов уточнил, что она находится в Невском районе города. По его словам, произошедшее не нанесло существенного ущерба предприятию.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
морские порты Ленинградская область режим повышенной готовности Выборг Высоцк Усть-Луга
Материалы по теме
В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на критических объектах
Политика
«Фонтанка» узнала о повреждении машин при падении дрона в Петербурге
Политика
Власти Петербурга сообщили об инциденте после сообщений о беспилотнике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 17:24
Боррель назвал способ увеличения поставок снарядов Украине Политика, 22:54
В Болгарии задержали сотрудницу МВД по подозрению в работе на Россию Политика, 22:40
В Онежском озере обнаружили первого погибшего при крушении Ми-8 Общество, 22:29
Производитель предупредил о новых проблемах с лайнерами Boeing 737 Бизнес, 22:17
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 22:12
Жителя Кургана обязали выплатить ₽22 млн за подделку книг о Гарри Поттере Общество, 22:11
Тарасова рассказала об инциденте с выкатившимся за пределы ВПП самолетом Спорт, 22:03
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Дипломаты обвинили Париж в недоказанности гуманитарной миссии на Украине Политика, 21:50
Почему президент Токаев отправил в отставку правительство Казахстана Политика, 21:39
Аэропорт Саранска временно закрыли после инцидента с лайнером Тарасовой Общество, 21:38
Главу команды «Формулы-1» Red Bull обвинили в непристойном поведении Спорт, 21:33
Подборка новостроек, которые будут сданы раньше срока РБК и ПИК, 21:26
В портах Ленобласти повысили режим готовности и ввели светомаскировку Политика, 21:25
Агент назвал «почти нулевыми» шансы продлить контракт Джикии при Абаскале Спорт, 21:22