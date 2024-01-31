Беглов заявил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

Беглов назвал несущественным ущерб от инцидента после сообщений о дроне

Александр Беглов (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Инцидент, который произошел на промышленной площадке в Санкт-Петербурге в ночь на 31 января, не нанес существенного ущерба предприятию, сообщил губернатор Александр Беглов.

Ранее местные издания и телеграм-каналы сообщали, что над городом сбили беспилотник.

«Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», — написал он в телеграм-канале.

Беглов добавил, что сейчас проходят следственные мероприятия. Городская администрация сотрудничает с правоохранительными органами, заключил мэр.

Ранее в администрации губернатора сообщили РБК, что взрыв, который рано утром услышали жители города, связан с инцидентом на промышленной площадке «в зоне слива мазута». Беглов уточнил, что она находится в Невском районе города.

Рано утром 31 января жители нескольких районов Санкт-Петербурга услышали взрыв. В Сети появились видео, на которых слышен громкий взрыв. Из-за него у некоторых автомобилей сработала сигнализация.

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«Фонтанка», а также телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» сообщили, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут».