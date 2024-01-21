Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге локализовали

Video

Возгорание на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге Ленинградской области локализовано, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.

«Спасатели доложили о локализации возгорания на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. Уровень пожара понижен до второго», — написал он.

Пожар еще не ликвидирован, сообщили РБК в ЕДДС Кингисеппского района. В результате происшествия повреждения получили две цистерны и насосная станция, уточнили там же ТАСС.

Пожар на терминале НОВАТЭКа в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области начался ночью 21 января. Персонал эвакуировали, никто не пострадал, сообщал Дрозденко. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, на место происшествия выехали специалисты областной администрации, к тушению возгорания приступили сотрудники МЧС и Леноблпожспаса.

По информации «Фонтанки», очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. В момент происшествия в порту загружали панамские суда, у причала также стояли три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

В порту Усть-Луга находится комплекс НОВАТЭКа по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, который был запущен в 2013 году. Он способен перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут; готовую продукцию отгружают на экспорт морским транспортом. В 2022 году комплекс переработал почти 7 млн т конденсата.

В ночь на 18 января Минобороны отчитывалось о перехвате беспилотника над Ленинградской областью. «Фонтанка» уточняла, что обломки дрона упали возле Петербургского нефтяного терминала. Совладелец предприятия Михаил Скигин заявил, что благодаря средствам ПВО удалось избежать жертв и ущерба для экологии.