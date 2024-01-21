В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся терминал НОВАТЭК

Губернатор сообщил о пожаре на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что никто не пострадал. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности

В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел пожар на терминале НОВАТЭК, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Персонал эвакуировали, по словам главы региона, никто не пострадал.

Дрозденко не уточнил причину пожара.

Огонь тушат сотрудники МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности, на место происшествия выехали специалисты областной администрации.

«Фонтанка» пишет, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. В момент происшествия в порту шла погрузка на суда из Панамы.

В порту Усть-Луга находится комплекс НОВАТЭКа по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, он был запущен в 2013 году. Комплекс позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут; готовую продукцию отгружают на экспорт морским транспортом. В 2022 году комплекс переработал почти 7 млн т конденсата.

Морской торговый порт Усть-Луга входит в холдинг «Новотранс». Группа компаний среди прочего занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса в порту.

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