Власти Петербурга сообщили об инциденте после сообщений о беспилотнике
В «зоне слива мазута» на промышленной площадке в Петербурге произошел инцидент. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Этот инцидент потребовал «внимания силовых ведомств», сообщили в пресс-службе. «Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен», — уточнили власти города.
«В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами и всеми силовыми ведомствами. Члены оперштаба готовят доклады по ситуации», — добавили власти города.
Ночью в городе произошел взрыв, сообщали жители Петербурга. Его слышали в Невском, Красногвардейском и Центральном районах города, а также в городе Колпино около Петербурга. Взрыв прогремел около 05:00 мск. Местное издание «Фонтанка», а также телеграмм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут». РБК направил запрос администрации завода.
На видео, которое появилось в Сети, слышен громкий взрыв. Из-за него у некоторых автомобилей сработала сигнализация.
В ночь на 31 января беспилотник сбили над территорией Псковской области. Дроны долетали и до Ленинградской области: впервые о перехвате беспилотника над регионом оборонное ведомство сообщило 18 января. Позднее стало известно, что целью дрона был нефтяной терминал в Петербурге. Российские системы ПВО предотвратили «чудовищную катастрофу», сообщал тогда РБК совладелец Петербургского нефтяного терминала (АО «ПНТ») Михаил Скигин. «Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — передал РБК слова Скигина его представитель.
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