В Ленобласти объявили режим повышенной готовности на критических объектах

Во всех районах Ленобласти ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, охране и силовикам приказали уничтожать дроны. Причиной ночного пожара в порту Усть-Луга ранее назвали внешнее воздействие

На объектах критической инфраструктуры во всех районах Ленинградской области объявили режим повышенной готовности, сообщает правительство региона в телеграм-канале.

«Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях», — говорится в сообщении.

Ночью 18 января Минобороны впервые с начала военной операции на Украине отчиталось об уничтожении беспилотника над Ленинградской областью. «Фонтанка» сообщала, что жители домов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге слышали звуки взрывов. По данным издания, также наблюдались сбои в расписании аэропорта Пулково: пассажирам сообщили, что объявлен план «Ковер», небо над воздушной гаванью закрыли.

Губернатор Петербурга Александр Беглов позже заявил, что пострадавших при перехвате дрона не было.

В ночь на 21 января произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти. По данным ЕДДС Кингисеппского района, в результате происшествия были повреждены две цистерны и насосная станция. После этого в Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

НОВАТЭК предварительной причиной пожара назвал внешнее воздействие. «Фонтанка» сообщала, что в момент происшествия в порту загружали суда по флагом Панамы, а у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии. Очевидцы сообщали изданию, что перед пожаром слышали звуки, похожие на взрывы.