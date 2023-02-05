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Экс-премьер Израиля заявил о 17 черновиках соглашения России и Украины

Экс-премьер Израиля Беннет рассказал о 17 черновиках соглашения России и Украины
До прерывания переговоров России и Украины было подготовлено около 17 черновиков мирного соглашения, заявил экс-премьер Израиля Беннет, который был посредником в этом процессе. По его словам, они правились в электронном формате
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

В процессе переговоров России и Украины по мирному урегулированию конфликта было подготовлено 17–18 черновиков соглашения, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который выступал посредником между странами. Он сказал об этом в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что утечек проектов документа допущено не было.

«Есть соглашение, вы его отправляете, включаете режим отслеживания исправлений, который красит первые исправления в синий, а следующие — в фиолетовый. Мы работали. Дело сдвинулось с мертвой точки, был отличный прогресс», — рассказал Беннет, отвечая на вопрос, имеет ли он доступ к этим документам сейчас.

По словам бывшего израильского премьера, переговоры России и Украины были заблокированы Германией, Францией и США. Беннет добавил, что сейчас ему кажется преждевременным делать выводы о том, правильной или нет была такая позиция.

26 февраля 2022 года, спустя два дня после начала военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский попросил Израиль стать посредником в переговорах с Россией. Тогда на посту премьер-министра был Беннет. The Jerusalem Post писала о сомнениях израильских властей в отношении посреднической роли между двумя странами.

6 июля газета Israel Hayom сообщила, что Израиль больше не участвует в урегулировании украинского конфликта. После начала военных действий занимавший в то время пост главы МИДа Яир Лапид назвал спецоперацию «серьезным нарушением международного порядка».

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После начала боевых действий Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в очном и онлайн-формате, однако к концу весны 2022 года контакты сторон прекратились. После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России по итогам референдумов в конце сентября Зеленский отказался вести переговоры с Москвой, «пока [российский лидер Владимир] Путин — президент». Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров».

Российские власти подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий. Однако при этом в Кремле заявляют, что пока не видят возможности для диалога из-за украинской позиции, согласно которой присоединенные регионы должны вернуться под контроль Киева, а Москва должна вывести войска с территории Украины.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нафтали Беннет мирное соглашение
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