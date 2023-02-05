Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине

Запад решил, что надо «громить Путина», а не договариваться, рассказал Беннет. Он упомянул Германию, Францию и США. Тогда позиция Запада казалась премьеру неправильной, сейчас же он считает оценки преждевременными

Нафтали Беннет (Фото: Noam Revkin Fenton / /Jini / Global Look Press)

Мирные переговоры по военному конфликту на Украине были заблокированы западными странами, заявил экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.

«На мой взгляд, Запад принял решение <...> что необходимо и дальше громить [Владимира] Путина, а не договариваться. <...> Тогда я не был уверен, что они поступили правильно», — сказал Беннет. Он уточнил, что переговоры были заблокированы Германией, Францией и США. Беннет добавил, что сейчас ему кажется преждевременным делать выводы о том, правильной или нет была такая позиция.

26 февраля 2022 года, через два дня после начала военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский попросил Израиль стать посредником в переговорах с Россией. Тогда на посту премьер-министра был Беннет. The Jerusalem Post писала о сомнениях властей Израиля в отношении посреднической роли между двумя странами.

6 июля газета Israel Hayom сообщила, что Израиль больше не участвует в урегулировании украинского конфликта. После начала военных действий занимавший в то время пост главы МИДа Яир Лапид назвал спецоперацию «серьезным нарушением международного порядка».