Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 15:55
Путин посетит один из регионов и проведет заседание Совета по науке Политика, 15:52
«Миссис Вселенной» впервые стала россиянка Общество, 15:50
Минобороны сообщило о ликвидации диверсантов в ЛНР и Харьковской области Политика, 15:36
«Сибирь» вернула лидерство в Восточной конференции КХЛ, победив «Адмирал» Спорт, 15:22
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:09
Экс-чемпион Bellator оценил итог боя Емельяненко фразой «пора завязывать» Спорт, 15:04
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине Политика, 14:55
«Его величие нельзя обрушить». Что говорят о поражении Федора Емельяненко Спорт, 14:39
Кадыров объяснил должности родни словами «кому доверяю, того и назначаю» Политика, 14:32
Глава UFC отказался считать Федора Емельяненко одним из величайших бойцов Спорт, 14:26
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 14:26
Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за слов о военных и Украине Политика, 13:54
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 13:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-премьер Израиля заявил о срыве Западом переговоров по Украине

Экс-премьер Израиля Беннет: западные страны сорвали переговоры по Украине
Запад решил, что надо «громить Путина», а не договариваться, рассказал Беннет. Он упомянул Германию, Францию и США. Тогда позиция Запада казалась премьеру неправильной, сейчас же он считает оценки преждевременными
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет (Фото: Noam Revkin Fenton / /Jini / Global Look Press)

Мирные переговоры по военному конфликту на Украине были заблокированы западными странами, заявил экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого он опубликовал на своем YouTube-канале.

«На мой взгляд, Запад принял решение <...> что необходимо и дальше громить [Владимира] Путина, а не договариваться. <...> Тогда я не был уверен, что они поступили правильно», — сказал Беннет. Он уточнил, что переговоры были заблокированы Германией, Францией и США. Беннет добавил, что сейчас ему кажется преждевременным делать выводы о том, правильной или нет была такая позиция.

26 февраля 2022 года, через два дня после начала военной операции на Украине, президент Владимир Зеленский попросил Израиль стать посредником в переговорах с Россией. Тогда на посту премьер-министра был Беннет. The Jerusalem Post писала о сомнениях властей Израиля в отношении посреднической роли между двумя странами.

6 июля газета Israel Hayom сообщила, что Израиль больше не участвует в урегулировании украинского конфликта. После начала военных действий занимавший в то время пост главы МИДа Яир Лапид назвал спецоперацию «серьезным нарушением международного порядка».

Авторы
Теги
Мир Ландау
Нафтали Беннет Израиль Украина Россия
Материалы по теме
В Израиле умер переживший холокост писатель Соломон Перель
Общество
Лавров призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт
Политика
Армия Израиля нанесла авиаудар по Палестине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter