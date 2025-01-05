В Раде сообщили о смерти мужчины после попытки насильственной мобилизации
В Черновцах на Украине мужчина умер после попытки насильно мобилизовать его, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Черновцы. Убит очередной «доброволец», — написал он в своем телеграм-канале.
Депутат также прикрепил видео, на котором люди в полицейской форме задержали мужчину и скрутили его на земле.
По информации Дмитрука, инцидент предположительно произошел 19 декабря. Мобилизованный скончался в больнице, добавил депутат.
Он отметил, что это уже не первый подобный случай. 3 января украинский военнослужащий избил мужчину в военкомате в Сумах, после чего последний скончался в больнице.
Кроме того, в декабре 2024 года мужчина был застрелен в территориальном центре комплектования (украинский аналог военкомата) в Одессе при попытке забрать оттуда мобилизованного сына.
В середине декабря экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию и назвал эту систему неэффективной и дискредитировавшей себя.
Всеобщая мобилизация, как и военное положение, была объявлена на Украине в первые дни российской военной операции, оба режима регулярно продлевают. Весной правила мобилизации были ужесточены. В ВСУ неоднократно заявляли о нехватке новобранцев.
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