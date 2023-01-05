Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
МИД Германии раскритиковал предложенное Россией перемирие в Рождество Политика, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
Песков усомнился, что отказ от перемирия был официальной позицией Киева Политика, 21:42
Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке Политика, 21:41
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:39
Галкин ответил зрителю на выкрик «слава Украине» Политика, 21:36
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Глава ДНР заявил, что о перемирии на Украине «не может быть и речи» Политика, 21:29
Столтенберг заявил, что оружие является путем к миру Политика, 21:08
Титулованные российские фигуристы Панфилова и Рылов завершили карьеру Спорт, 21:04
Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки Политика, 21:02
В Харькове снесли памятник Николаю Островскому Политика, 20:50
Andretti и Cadillac объявили о планах создать команду «Формулы-1» Спорт, 20:33
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке. Обстрел произошел в конце июля, погибли 53 украинских пленных
Следственный изолятор в Еленовке,&nbsp;29 июля&nbsp;2022 г.
Следственный изолятор в Еленовке, 29 июля 2022 г. (Фото: РИА Новости)

Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции. Трансляция шла на сайте ООН.

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

Миссию возобновят, когда в ООН увидят, что есть необходимые гарантии безопасности.

Речь удар об ударе по СИЗО с украинским военнопленными, который нанесли 29 июля прошлого года. Погибли 53 человека, еще 73 получили ранения.

В ДНР утверждали, что СИЗО обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS, с этими данными позднее согласились в Минобороны России. В ведомстве добавили, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Власти Украины отвергли обвинения и указали, что ВСУ не наносили удар по СИЗО.

Россия и Украина по отдельности обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой об участии в расследовании произошедшего. Гутерриш рассказал в начале августа, что поручил «в рамках своих компетенций» создать специальную миссию для расследования удара: «У меня нет права проводить криминального расследования».

Читайте на РБК Pro
«Купили за $1 — продали за $60 млн»: как создатель Cofix ищет бизнес-идеи
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
Как инвестфонд Саудовской Аравии пытается купить себе будущее
Почему инвесторы разочаровались в золоте и что ждать в 2023 году

В Белом доме сообщили о нехватке разведданных о произошедшем и исключили, что Украина могла намеренно ударить по СИЗО со своими пленными.



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Антониу Гутерриш ООН Украина ДНР
Материалы по теме
В ООН заявили, что не занимаются предложенным Киевом «саммитом мира»
Политика
Путин отдал приказ о рождественском перемирии на Украине
Политика
Генсек ООН призвал превратить кризис в многостороннее сотрудничество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter