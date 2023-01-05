Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

ООН не хватает гарантий безопасности для продолжения работы экспертов, участвующих в расследовании удара по СИЗО в Еленовке. Обстрел произошел в конце июля, погибли 53 украинских пленных

Следственный изолятор в Еленовке, 29 июля 2022 г. (Фото: РИА Новости)

Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции. Трансляция шла на сайте ООН.

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

Миссию возобновят, когда в ООН увидят, что есть необходимые гарантии безопасности.

Речь удар об ударе по СИЗО с украинским военнопленными, который нанесли 29 июля прошлого года. Погибли 53 человека, еще 73 получили ранения.

В ДНР утверждали, что СИЗО обстреляли из реактивной системы залпового огня HIMARS, с этими данными позднее согласились в Минобороны России. В ведомстве добавили, что среди пленных находились бойцы батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Власти Украины отвергли обвинения и указали, что ВСУ не наносили удар по СИЗО.

Россия и Украина по отдельности обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой об участии в расследовании произошедшего. Гутерриш рассказал в начале августа, что поручил «в рамках своих компетенций» создать специальную миссию для расследования удара: «У меня нет права проводить криминального расследования».

В Белом доме сообщили о нехватке разведданных о произошедшем и исключили, что Украина могла намеренно ударить по СИЗО со своими пленными.



