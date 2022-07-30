В Белом доме заявили о нехватке разведданных об ударе по СИЗО в Еленовке

У США недостаточно разведданных об инциденте в СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинские военные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости»

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если удар по СИЗО был нанесен украинскими силами, то это могло произойти только непреднамеренно, пишет агентство. «Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — сказал он.

Утром Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS удар по СИЗО с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в ДНР.

В штабе территориальной обороны республики сообщили, что число жертв достигло 53, пострадавших — 75. Там заявили, что «преступный киевский режим» намеренно уничтожает пленных бойцов, «чтобы замести следы военных преступлений» против мирного населения и заставить остальных солдат продолжать боевые действия и не сдаваться в плен. Официальный Киев такие обвинения отвергает и заявляет, что ВСУ не наносили удара по СИЗО.

СК России завел по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).