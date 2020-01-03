Политика , 03 янв, 22:31
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Иран назвал Германию соучастником США из-за слов об убийстве Сулеймани
Правительство Германии — «в какой-то степени соучастник» нарушающих международное право действий США. Как пишет IRNA, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя заявления властей ФРГ об убийстве американцами генерала Касема Сулеймани.
По словам Мусави, Тегеран считает, что Берлин фактически поддержал «жестокий и односторонний» шаг США по отношению к Ирану.
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