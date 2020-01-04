НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке

Североатлантический альянс (НАТО) приостановил деятельность своей тренировочной миссии в Ираке, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя НАТО Дилана Уайта.
Это произошло на фоне протестов в стране после авиаудара, из-за которого погиб командующий элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани.
По словам Уайта, специалисты альянса занимаются обучением персонала иракских сил безопасности по просьбе Багдада. Сама миссия НАТО в Ираке продолжит работу, но свернет тренировочную деятельность.
Сулеймани погиб в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада — по колонне автомобилей, в одном из которых передвигался генерал, был нанесен авиаудар. Кроме него погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.