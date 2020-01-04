НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке

Президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об атаке, объяснил свое решение тем, что иранский военачальник причастен к убийствам тысяч протестующих и американских военных. В Пентагоне операцию по устранению Сулеймани назвали «оборонительными действиями», так как генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

В Иране убийство Сулеймани назвали актом терроризма. Президент страны Хасан Роухани заявил, что США будут ощущать последствия своего преступления много лет.

Глава российского МИД Сергей Лавров осудил операцию США. В телефонном разговоре с госсекретарем Майклом Помпео он назвал убийство генерала грубым нарушением основ международного права.