Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Синоптики предсказали сохранение аномального тепла до конца каникул Общество, 18:28 НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке Политика, 18:15 Новый флагман LADA: икс-фейс, трансмиссия и премиальные опции РБК и LADA, 18:03 Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией Политика, 17:39 Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала Политика, 16:59 Главы МИД Ирана и Китая обсудили убийство Сулеймани по телефону Политика, 16:47 «Белнефтехим» заявил о закупке партии нефти у России без премии к цене Экономика, 16:29 СМИ сообщили о побеге солдата-срочника из военной части в Забайкалье Общество, 16:15 Сборная США отменила сборы в Катаре после убийства иранского генерала Спорт, 16:08 «Ирония судьбы» не помогла «России 1» обойти «Первый канал» в Новый год Технологии и медиа, 16:01 Медведев обсудил энергетику с белорусским премьером Румасом Политика, 15:29 Как общие центры обслуживания становятся эффективнее и выгоднее Pro, 15:20 МЧС и СК назвали вероятные причины возгорания в селе Ставропольского края Общество, 15:03 Подарки просто так: что вам достанется на Новый год. Тест РБК и Билайн, 14:47
Политика ,  
0 
НАТО приостановило работу тренировочной миссии в Ираке

Североатлантический альянс (НАТО) приостановил деятельность своей тренировочной миссии в Ираке, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя НАТО Дилана Уайта.

Это произошло на фоне протестов в стране после авиаудара, из-за которого погиб командующий элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани.

По словам Уайта, специалисты альянса занимаются обучением персонала иракских сил безопасности по просьбе Багдада. Сама миссия НАТО в Ираке продолжит работу, но свернет тренировочную деятельность.

Гибель иранского генерала в Багдаде из-за удара США. Что важно знать
Политика

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада — по колонне автомобилей, в одном из которых передвигался генерал, был нанесен авиаудар. Кроме него погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Президент США Дональд Трамп, отдавший приказ об атаке, объяснил свое решение тем, что иранский военачальник причастен к убийствам тысяч протестующих и американских военных. В Пентагоне операцию по устранению Сулеймани назвали «оборонительными действиями», так как генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Власти показали фото с места гибели генерала Сулеймани у Багдада
Политика

В Иране убийство Сулеймани назвали актом терроризма. Президент страны Хасан Роухани заявил, что США будут ощущать последствия своего преступления много лет.

Глава российского МИД Сергей Лавров осудил операцию США. В телефонном разговоре с госсекретарем Майклом Помпео он назвал убийство генерала грубым нарушением основ международного права.

Теги: США, Ирак, операции
Материалы по теме
Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter