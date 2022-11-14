В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

Иранский суд вынес приговоры по делам, связанным с протестами в Тегеране, которые начались после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Одного из обвиняемых приговорили к смертной казни, сообщает иранское агентство Mizan.

Оно отмечает, что приговоры являются предварительными и подлежат обжалованию. Приговоренный к смертной казни обвиняется в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, убийстве и сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности, а также использовании огнестрельного оружия.

По данным агентства, обвиняемого зовут Саман Сейди. Пистолет он выбросил в окно, а на суде заявил, что оружие не принадлежало ему. Другой подсудимый, Мохаммад Гобадлу, обвиняется в убийстве. Он сбил нескольких полицейских на машине, один из них погиб, еще пятеро пострадали. Гобадлу согласился с приговором.

Всего суд вынес решения по делам пяти подсудимых — некоторых приговорили к тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет.

Протесты в исламской республике начались в середине сентября после смерти Махсы Амини. В полицейском участке, куда ее увели для «перевоспитания» из-за неправильно надетого хиджаба, у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла. Родственники погибшей заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели.

Власти Ирана считают протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в организации демонстраций США и Израиль, а главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к таким действиям и Саудовской Аравии. Так, в Тегеране в начале ноября заявили о перехвате следовавшего оттуда груза с деньгами и разведывательными средствами для протестующих.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала о переданных США Саудовской Аравией разведданных о планах Ирана атаковать королевство, а также город Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.