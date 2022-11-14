Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
«Союзцемент» заявил о рисках для заводов в России из-за дешевого импорта Бизнес, 07:00
В МИД назвали безумцами тех, кто думает о вступлении Украины в НАТО Политика, 06:49
В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами Общество, 06:31
AFP узнало о плане Байдена договориться о «гарантиях» с Си Цзиньпином Политика, 06:26
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 06:25
Сунак обвинил Россию в попытке «задушить» мировую экономику Политика, 05:56
Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции Политика, 05:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вильфанд пообещал москвичам «настоящую зиму» с 16 ноября Общество, 05:19
США введут санкции против 42 физлиц и компаний, связанных с ВПК России Политика, 05:12
В перестрелке на границе с Афганистаном убили пакистанского пограничника Политика, 05:04
В Минфине сообщили об отсрочке по лизинговым платежам мобилизованным Бизнес, 05:00
Россияне рассказали, сколько тратят на импульсивные покупки Общество, 05:00
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России Бизнес, 04:45
РЖД попросили Казахстан снизить тарифы на перевозку зерна Бизнес, 04:13
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

В Иране вынесли первый смертный приговор в связи с протестами

Иранский суд вынес приговоры по делам, связанным с протестами в Тегеране, которые начались после смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильно надетого хиджаба. Одного из обвиняемых приговорили к смертной казни, сообщает иранское агентство Mizan.

Оно отмечает, что приговоры являются предварительными и подлежат обжалованию. Приговоренный к смертной казни обвиняется в поджоге правительственного здания, нарушении общественного порядка, убийстве и сговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности, а также использовании огнестрельного оружия.

По данным агентства, обвиняемого зовут Саман Сейди. Пистолет он выбросил в окно, а на суде заявил, что оружие не принадлежало ему. Другой подсудимый, Мохаммад Гобадлу, обвиняется в убийстве. Он сбил нескольких полицейских на машине, один из них погиб, еще пятеро пострадали. Гобадлу согласился с приговором.

Всего суд вынес решения по делам пяти подсудимых — некоторых приговорили к тюремному заключению на срок от 5 до 10 лет.

Протесты в исламской республике начались в середине сентября после смерти Махсы Амини. В полицейском участке, куда ее увели для «перевоспитания» из-за неправильно надетого хиджаба, у девушки, по версии властей, произошел инсульт. К моменту, когда ее привезли в больницу, она впала в кому, а позже умерла. Родственники погибшей заявили, что у девушки не было проблем со здоровьем, и потребовали расследования обстоятельств гибели.

Власти Ирана считают протесты попыткой «ослабить исламский режим». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил в организации демонстраций США и Израиль, а главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами заявил о причастности к таким действиям и Саудовской Аравии. Так, в Тегеране в начале ноября заявили о перехвате следовавшего оттуда груза с деньгами и разведывательными средствами для протестующих.

Читайте на РБК Pro
Китайский Евросоюз: зачем компании из КНР скупают европейские порты Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться» Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы Роялти вызывают повышенный интерес ФНС. Что настораживает налоговиков

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала о переданных США Саудовской Аравией разведданных о планах Ирана атаковать королевство, а также город Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы «отвлечь внимание» от протестов внутри страны.

Теги
Иран протесты смертная казнь
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Иране заявили о перехвате груза из Саудовской Аравии для протестующих
Политика
Байден заявил, что США собираются «освободить Иран»
Политика
Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter