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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на четырех направлениях

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли почти 200 военных на четырех направлениях
Украинская сторона потеряла до 60 военных на двух направлениях — донецком и купянском. Более 30 военнослужащих ВСУ погибли на краснолиманском направлении, еще более 40 убитыми и ранеными Киев потерял на Южно-Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Украинские силы потеряли около 190 военных на четырех направлениях, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

На Донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военнослужащих. Столько же военных, по подсчетам Минобороны, украинская сторона потеряла в направлении Купянска при попытке атаковать позиции российских войск.

Более 40 украинских военнослужащих погибли на Южно-Донецком направлении, добавили в Минобороны. Бои шли у населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

Еще более 30 военнослужащих Украина потеряла в боях на краснолиманском направлении при попытке атаки в окрестностях села Коломыйчиха и поселка Житловка в Луганской народной республике (ЛНР).

Минобороны регулярно отчитывается о потерях украинских сил с начала спецоперации. Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что за девять месяцев боевых действий Украина потеряла до 13 тыс. военных погибшими.

«У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 13 тыс. погибших», — сказал он.

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Ранее, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении заявила, что с начала российской военной операции погибли 100 тыс. украинских военнослужащих. Позднее эту видеозапись удалили со страницы главы ЕК. Спустя несколько часов было опубликовано новое видео — уже с вырезанным фрагментом о потерях.

Официальный представитель ЕК Дана Спинант пояснила, что «используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым». Извиняться за публикацию данных перед Киевом ЕК отказалась.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 207 военных убитыми и 49 368 ранеными. Через месяц президент России Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ЛНР Донецк Военная операция на Украине Минобороны ВСУ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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