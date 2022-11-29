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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны: наступление на донецком направлении продолжается, уничтожены более 100 военных
На этом направлении за сутки уничтожили танк, пять бронемашин и пять автомобилей, а также 100 украинских военных, отметили в ведомстве. В ведомстве также рассказали об отражении атак на двух направлениях

Минобороны сообщило о продолжении наступления на донецком направлении
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Российская армия продолжает наступление на донецком направлении, уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ и пять бронемашин, сообщает Минобороны России.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что украинские силы пытались атаковать на купянском (в районе Ивановки Харьковской области) и краснолиманском направлениях (в направлении Червонопоповки в ЛНР). Попытки были пресечены.

Накануне министерство сообщило об отражении атак украинских военных на двух направлениях в ЛНР: на краснолиманском направлении близ Серебрянского лесничества российская артиллерия поразила две ротные тактические группы украинских войск, а на купянском направлении были отбиты атаки в направлении населенного пункта Куземовка.

Днем ранее военное ведомство сообщило о срыве попыток ВСУ на купянском, краснолиманском, донецком и южно-донецком направлениях. Было уничтожено более 200 украинских военных. Кроме того, вооруженные силы нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в ДНР, уничтожены до 100 человек.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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