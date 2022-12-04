Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Владелец Twitter подчеркнул, что не выражает свое мнение, но обещал провести опрос о помиловании экс-сотрудника АНБ США Сноудена и основателя WikiLeaks Ассанжа. Большинство опрошенных высказались за их помилование

Американский предприниматель Илон Маск (Фото: Zuma / ТАСС)

Американский бизнесмен, владелец социальной сети Twitter Илон Маск спросил у пользователей стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

«Я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал он на своей странице в Twitter.

По состоянию на 08:30 мск 4 декабря, 79% проголосовали за их помилование, 21% — против.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности, за что ему грозит до 30 лет заключения. Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию.

В ноябре 2020 года он подал заявление о получении российского гражданства. Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб российское гражданство 26 сентября 2022 года.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена 2 декабря сообщил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт, а его жена «в стадии подачи заявления» на паспорт.

Джулиана Ассанжа в США будут судить за публикацию секретных сведений о войнах в Ираке и Афганистане. Ему грозит пожизненное заключение. Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на сайте WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, в том числе о гибели более 65 тыс. мирных жителей в Ираке.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, однако позднее Эквадор отказал ему в убежище — с тех пор он находится в британской тюрьме.

В конце апреля 2022 года британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США. В середине июня глава МВД Прити Пател одобрила высылку основателя WikiLeaks.

Защита Джулиана Ассанжа подала апелляцию на решение о его экстрадиции в США в Верховный суд Великобритании и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).