Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России в $60 Политика, 09:33
Смогут ли французы отомстить полякам. Главные интриги дня ЧМ Спорт, 09:30
Пакет с пакетами: как россияне зарабатывают на параллельном импорте Pro, 09:30
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 09:28
Разведка США допустила трудности у России при создании высокоточных ракет Политика, 09:26
Выигрыш в лотерею: как не потерять большую часть случайного капитала РБК и Столото, 09:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
Экс-владелец «Фридом Финанс» рассказал о сделке по уходу из России Финансы, 09:00
NASA обнаружило на Луне пещеру, где могли бы поселиться астронавты Индустрия 4.0, 09:00
В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое детей Общество, 08:36
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 08:33
Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена Политика, 08:27
В посольство Украины в Астане поступило сообщение о минировании Политика, 08:11
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Маск устроил опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
Владелец Twitter подчеркнул, что не выражает свое мнение, но обещал провести опрос о помиловании экс-сотрудника АНБ США Сноудена и основателя WikiLeaks Ассанжа. Большинство опрошенных высказались за их помилование
Американский предприниматель Илон Маск
Американский предприниматель Илон Маск (Фото: Zuma / ТАСС)

Американский бизнесмен, владелец социальной сети Twitter Илон Маск спросил у пользователей стоит ли помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

«Я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал он на своей странице в Twitter.

По состоянию на 08:30 мск 4 декабря, 79% проголосовали за их помилование, 21% — против.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности, за что ему грозит до 30 лет заключения. Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию.

В ноябре 2020 года он подал заявление о получении российского гражданства. Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб российское гражданство 26 сентября 2022 года.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена 2 декабря сообщил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт, а его жена «в стадии подачи заявления» на паспорт.

Читайте на РБК Pro
Как разноцветная канцелярия мешает ребенку сосредоточиться 7 рекомендаций, которые помогут стать классным продакт-менеджером Клиент бросил корзину. Что надо сделать, чтобы он вернулся и купил у вас Выход на Ozon: каких ошибок продавец-новичок вполне способен избежать

Джулиана Ассанжа в США будут судить за публикацию секретных сведений о войнах в Ираке и Афганистане. Ему грозит пожизненное заключение. Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на сайте WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, в том числе о гибели более 65 тыс. мирных жителей в Ираке.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, однако позднее Эквадор отказал ему в убежище — с тех пор он находится в британской тюрьме.

В конце апреля 2022 года британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США. В середине июня глава МВД Прити Пател одобрила высылку основателя WikiLeaks.

Защита Джулиана Ассанжа подала апелляцию на решение о его экстрадиции в США в Верховный суд Великобритании и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Илон Маск Twitter Джулиан Ассанж Эдвард Сноуден
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Маск запустил голосование в Twitter о возвращении аккаунта Трампа
Политика
В Госдепе заявили о давней преданности Сноудена России
Политика
Ассанж оспорил в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter