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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Сноуден получил российский паспорт

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден (Фото: Henrique Casinhas / Zuma / Global Look Press )

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден принес присягу и получил российский паспорт, сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена «РИА Новости».

Жена Сноудена сейчас в стадии подачи заявления» на паспорт, отметил адвокат.

26 сентября президент Владимир Путин подписал указ, которым предоставил Сноудену российское гражданство. Представитель президента Дмитрий Песков уточнил, что это было сделано по просьбе самого экс-сотрудника спецслужб, который подал заявление о получении гражданства еще в ноябре 2020 года. После Сноуден заявил, что «немного стабильности» положительно повлияет на жизнь его семьи.

Педставитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что позиция Вашингтона в отношении Сноудена осталась прежней, отметив, что «по-видимому, теперь он вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине в рамках частичной мобилизации. Адвокат Сноудена исключил такой сценарий, отметив, что экс-сотрудник ЦРУ  не служил в российской армии, поэтому не попадает в категории призываемых.

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности, за что ему грозит до 30 лет заключения. Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию, где впоследствии получил вид на жительство.

Теги
Сноуден иностранные спецслужбы гражданство российский паспорт Эдвард Сноуден
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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