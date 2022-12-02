Ассанж оспорил в ЕСПЧ решение об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение Великобритании об экстрадиции его в США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

В конце апреля британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное заключение. В середине июня министр внутренних дел Британии (до 5 сентября 2022 года) Прити Пател одобрила высылку журналиста. В ответ на это команда юристов Ассанжа подала жалобу в Верховный суд Великобритании, апелляционные слушания должны пройти в начале 2023 года.

Также была направлена апелляция в ЕСПЧ, который потенциально может принять решение о блокировке экстрадиции. «Мы подтверждаем, что заявление было получено», — говорится в заявлении ЕСПЧ.

США предъявляют Ассанжу обвинения по 18 статьям, по которым ему грозит до 175 лет заключения. По версии обвинения, он незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннинг украсть секретные дипломатические и военные файлы, которые были опубликованы на WikiLeaks. Речь идет о публикации секретных сведений, касающихся войн в Ираке и Афганистане.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании и сексуальных домогательствах и собирались его арестовать. Тогда журналист решил скрываться от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне, там он находился с 2012 года, но в 2019 году южноамериканское государство лишило его права на политическое убежище. Ассанжа арестовала полиция Великобритании, с тех пор он находился в британской тюрьме.