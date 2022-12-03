В Госдепе заявили о давней преданности Сноудена России

Госдеп заявил о давней преданности Сноудена России после получения им российского паспорта

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден давно выказывал преданность России, получение им российского паспорта лишь формализует это, заявили в Госдепе. Сноуден получил паспорт спустя два месяца после получения гражданства

Эдвард Сноуден (Фото: Jorg Carstensen / Getty Images)

То, что бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США получил российский паспорт, лишь формализует его давнюю преданность России, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, передает ABC News.

Прайс сказал, что в Госдепе осведомлены о сообщениях о получении Сноуденом российского паспорта, однако не могут это подтвердить, этот вопрос он переадресовал Москве. При этом он отметил, что в США не удивились бы, если сообщения окажутся правдой.

«Мистер Сноуден давно сигнализировал о своей преданности России, этот шаг только формализует это», — указал Прайс.

2 декабря адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его клиент принял присягу и получил российский паспорт, а его жена «в стадии подачи заявления» на паспорт.

Российское гражданство бывшему сотруднику американских спецслужб предоставил президент Владимир Путин — 26 сентября он подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что это было сделано по просьбе самого Сноудена, который подал заявление о получении гражданства еще в ноябре 2020 года. Позже Сноуден заявил, что «немного стабильности» положительно повлияет на жизнь его семьи.

Прайс тогда сказал, что позиция Вашингтона в отношении Сноудена осталась прежней, отметив, что «по-видимому, теперь он вполне может быть призван» для участия в боевых действиях на Украине в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. Адвокат Сноудена исключил такой сценарий, отметив, что тот не служил в российской армии, поэтому не попадает в категории призываемых.

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности, за что ему грозит до 30 лет заключения. Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Россию, где впоследствии получил вид на жительство.