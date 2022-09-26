Путин дал Сноудену российское гражданство

Сноуден живет в России уже девять лет. В США бывшему сотруднику ЦРУ грозит тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности

Эдвард Сноуден (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков, гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил агентству, что Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых в рамках частичной мобилизации. По его словам, в дальнейшем подавать на российское гражданство будет жена Сноудена.

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности.

После обнародования данных Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Москву, где больше месяца пробыл в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В августе 2013 года он получил в России временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен.

В октябре 2020-го американцу предоставили уже бессрочный вид на жительство, и в следующем месяце он заявил, что решил получить российское гражданство. Это решение Сноуден объяснил тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. В то же время он отметил, что вместе с женой будет воспитывать ребенка «со всеми ценностями Америки», включая свободу высказывать свое мнение.

Сын у пары родился в декабре 2020 года. Мальчик получил российское гражданство.

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Между тем в 2019 году Сноуден, говоря о России, отмечал, что оказался в стране, которую «не выбирал», потому что, когда он был на пути в Латинскую Америку, власти США аннулировали его паспорт. В ноябре 2020 года экс-сотрудник АНБ также заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться в США, чтобы «вся семья воссоединилась».