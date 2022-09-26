Путин дал Сноудену российское гражданство

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 16:11
Российская киноакадемия не будет выдвигать претендента на «Оскар» Политика, 20:04
Агентства сообщили о погибшем при ударе ВСУ по парому в Херсоне Политика, 20:04
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 20:03
Инвесторы в США предпочли наличные другим активам «чтобы выжить» Инвестиции, 19:59
Власти Москвы назвали незначительным рост пассажиропотока в аэропортах Политика, 19:52
РПЛ назвала лидера сезона по суперсейвам Спорт, 19:49
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 19:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава Дагестана назвал акции против мобилизации провокацией из-за рубежа Политика, 19:27
Карпин допустил отмену матча с командой Ирана Спорт, 19:26
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 19:18
WhatsApp предупредил о многочисленных клонах мессенджера. Чем они опасны Life, 19:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Путин дал Сноудену российское гражданство Политика, 18:57
Политика ,  
0 

Путин дал Сноудену российское гражданство

Сноуден живет в России уже девять лет. В США бывшему сотруднику ЦРУ грозит тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков, гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил агентству, что Сноуден не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых в рамках частичной мобилизации. По его словам, в дальнейшем подавать на российское гражданство будет жена Сноудена.

Сноуден в 2013 году раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и рассказал о прослушке телефонов мировых лидеров. В США его обвиняют в шпионаже и похищении государственной собственности.

После обнародования данных Сноуден бежал в Гонконг, а затем в Москву, где больше месяца пробыл в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. В августе 2013 года он получил в России временное убежище, а еще через год — трехлетний вид на жительство, который по окончании был продлен.

Защита Ассанжа обжаловала его экстрадицию
Политика
Джулиан Ассанж

В октябре 2020-го американцу предоставили уже бессрочный вид на жительство, и в следующем месяце он заявил, что решил получить российское гражданство. Это решение Сноуден объяснил тем, что не желает расставаться с сыном из-за того, что у них будет разное гражданство. В то же время он отметил, что вместе с женой будет воспитывать ребенка «со всеми ценностями Америки», включая свободу высказывать свое мнение.

Сын у пары родился в декабре 2020 года. Мальчик получил российское гражданство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Фото: Juan Naharro Gimenez / Getty Images for Netflix «Лучше думается в горах»: секреты эффективности гендиректора Netflix
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции

Между тем в 2019 году Сноуден, говоря о России, отмечал, что оказался в стране, которую «не выбирал», потому что, когда он был на пути в Латинскую Америку, власти США аннулировали его паспорт. В ноябре 2020 года экс-сотрудник АНБ также заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда сможет вернуться в США, чтобы «вся семья воссоединилась».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Эдвард Сноуден российское гражданство Владимир Путин
Материалы по теме
Сноуден сравнил блокировку Tor в России с запретом сотовой связи
Политика
Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене
Общество
У Сноудена родился сын
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter