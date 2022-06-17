Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление WikiLeaks.
«Это черный день для свободы прессы и британской демократии», — сказано в заявлении.
В то же время в WikiLeaks пообещали подать апелляцию и подчеркнули, что экстрадиция Ассанжа — «это не конец борьбы».
В Соединенных Штатах журналиста обвиняют по 18 статьям, в том числе о шпионаже. Ему может грозить до 175 лет тюрьмы.
Дело в отношении Ассанжа было открыто после публикации на сайте WikiLeaks служебных документов, в частности о войнах в Афганистане и Ираке. По версии следствия, журналист был соучастником американского оборонного аналитика Челси Мэннинг, которая участвовала во взломе компьютеров и публиковала секретную информацию. В 2013 году женщину приговорили в США к 35 годам тюремного заключения, но в 2020-м, после нескольких попыток самоубийства, она вышла на свободу.
Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные правонарушения США в Ираке и Афганистане.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от преследования в эквадорском посольстве в Лондоне, но в 2019 году Эквадор лишил его права на политическое убежище. Ассанжа арестовала полиция Соединенного Королевства, с тех пор он находился в британской тюрьме, где также женился на своей невесте Стелле Моррис.
В начале января прошлого года Вестминстерский магистратский суд отказал в выдаче основателя WikiLeaks США из-за его депрессии и риска самоубийства в тюрьме усиленного режима. В декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил выдать Ассанжа, его дело вернули в суд, который изначально рассматривал вопрос об экстрадиции. Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks 20 апреля. После этого окончательное решение по делу журналиста должна была принять министр внутренних дел Соединенного Королевства.