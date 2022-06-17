Глава МВД Британии одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Ассанжу грозит 175-летний тюремный срок в США, где его обвиняют в шпионаже и еще по 17 статьям. В британской тюрьме журналист находился с 2019 года. В WikiLeaks пообещали подать апелляцию на решение главы МВД Британии

Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление WikiLeaks.

«Это черный день для свободы прессы и британской демократии», — сказано в заявлении.

В то же время в WikiLeaks пообещали подать апелляцию и подчеркнули, что экстрадиция Ассанжа — «это не конец борьбы».

В Соединенных Штатах журналиста обвиняют по 18 статьям, в том числе о шпионаже. Ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Дело в отношении Ассанжа было открыто после публикации на сайте WikiLeaks служебных документов, в частности о войнах в Афганистане и Ираке. По версии следствия, журналист был соучастником американского оборонного аналитика Челси Мэннинг, которая участвовала во взломе компьютеров и публиковала секретную информацию. В 2013 году женщину приговорили в США к 35 годам тюремного заключения, но в 2020-м, после нескольких попыток самоубийства, она вышла на свободу.

Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные правонарушения США в Ираке и Афганистане.

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С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался от преследования в эквадорском посольстве в Лондоне, но в 2019 году Эквадор лишил его права на политическое убежище. Ассанжа арестовала полиция Соединенного Королевства, с тех пор он находился в британской тюрьме, где также женился на своей невесте Стелле Моррис.

В начале января прошлого года Вестминстерский магистратский суд отказал в выдаче основателя WikiLeaks США из-за его депрессии и риска самоубийства в тюрьме усиленного режима. В декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил выдать Ассанжа, его дело вернули в суд, который изначально рассматривал вопрос об экстрадиции. Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks 20 апреля. После этого окончательное решение по делу журналиста должна была принять министр внутренних дел Соединенного Королевства.