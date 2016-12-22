Макрон призвал Европу приготовиться к защите от США

Президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что ЕС необходимо защищаться от России, Китая и даже США.

Как отметил Макрон, несколько недель назад президент США Дональд Трамп заявил о выходе из важного соглашения по разоружению 1980-х годов (ДРСМД), а главной жертвой этого решения станет Европа и ее безопасность, передает Liberation. Французский лидер указал, что европейцев невозможно защитить без общеевропейской армии. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — добавил Макрон. По его словам, Европа должна быть способна защищаться самостоятельно, не завися от США.

20 октября Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Кремле заявили, что обеспокоены решением США.

Позднее состоялся телефонный разговор Трампа и Макрона, в ходе которого французский лидер указал на важность документа для Европы. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в Европе должны понимать последствия выхода США из ДРСМД.