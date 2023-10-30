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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о готовности России к переговорам по Украине

Шойгу: Россия готова к переговорам по Украине и сосуществованию с Западом
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Военная операция на Украине

Россия готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — сказал министр.

При этом, отметил он, важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами — постоянными членами Совбеза ООН, «которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности».

«Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран», — заявил Шойгу.

Москва и Киев начали переговоры о мире вскоре после начала военной операции. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский тогда отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в середине апреля диалог зашел в тупик, а к середине мая переговоры были приостановлены полностью.

Впоследствии президент России Владимир Путин говорил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Киеву идти на это запретили западные страны. Путин отмечал, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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Теги
мирные переговоры Военная операция на Украине Сергей Шойгу
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