США передадут Киеву 45 танков Т-72

Помощь будет предоставлена в рамках «инициативы по содействию безопасности Украины», которая предполагает заключение Пентагоном соответствующих контрактов с производителями, а не поставки техники напрямую

Танки Т-72 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Помощь, по ее словам, будет предоставлена в рамках «инициативы по содействию безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Сингх также отметила, что США совместно с Нидерландами оплатят ремонт 45 танков Т-72, которые сейчас находятся на хранении в Чехии. «Часть танков будут переданы Украине до конца декабря <...>. Поставки предполагается завершить в 2023 году», — подчеркнула она.

Кроме этого, США обновят принятые на вооружение в 1960 году зенитные ракетные комплексы Hawk и включат их в последующие пакеты помощи Киеву.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, а также начали поставлять вооружение Киеву. В последний раз Пентагон объявлял о выделении военной помощи Украине 28 октября. Тогда речь шла о $275 млн на закупку РСЗО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц. По подсчетам Associated Press, с начала боевых действий 24 февраля США поставили Украине оружие и военную технику почти на $18 млрд.

Ранее о поставках на Украину танков Т-72 также сообщали власти Польши. В Варшаве не назвали точное количество отправленных машин, однако, по данным Polityka, речь идет о 232 единицах, что составляет две танковые бригады в польской армии.

Передать танки Т-72 украинской стороне решили в начале апреля и власти Чехии. Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам Ондржей Бенешик не уточнил количество переданных Киеву машин, однако указал, что вместе с танками на Украину поступают и БМП.