США передадут Киеву 45 танков Т-72

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Лидер «Наполи» Кварацхелия получил травму Спорт, 19:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:44
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:38
Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes Бизнес, 19:37
Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея Общество, 19:34 
Чемпион UFC Махачев назовет следующего соперника в течение двух недель Спорт, 19:15
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 19:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США передадут Киеву 45 танков Т-72 Политика, 19:03
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 18:53
Путин наградил орденом Мужества убитого замглавы Бердянска Политика, 18:51
Российский интерьерный и мебельный дизайн: 10 отечественных брендов РБК Стиль и МНИИД, 18:33
Рекорд посещаемости женского футбола России установили «Зенит» и ЦСКА Спорт, 18:30
G7 предупредила Россию о последствиях при применении ядерного оружия Политика, 18:26
Власти Херсона объявили круглосуточный комендантский час Политика, 18:17
Военная операция на Украине ,  
0 

США передадут Киеву 45 танков Т-72

Пентагон: США передадут Украине до 45 танков Т-72, 250 бронеавтомобилей и 1,1 тыс. дронов
Помощь будет предоставлена в рамках «инициативы по содействию безопасности Украины», которая предполагает заключение Пентагоном соответствующих контрактов с производителями, а не поставки техники напрямую
Танки Т-72
Танки Т-72 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Помощь, по ее словам, будет предоставлена в рамках «инициативы по содействию безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Сингх также отметила, что США совместно с Нидерландами оплатят ремонт 45 танков Т-72, которые сейчас находятся на хранении в Чехии. «Часть танков будут переданы Украине до конца декабря <...>. Поставки предполагается завершить в 2023 году», — подчеркнула она.

Кроме этого, США обновят принятые на вооружение в 1960 году зенитные ракетные комплексы Hawk и включат их в последующие пакеты помощи Киеву.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, а также начали поставлять вооружение Киеву. В последний раз Пентагон объявлял о выделении военной помощи Украине 28 октября. Тогда речь шла о $275 млн на закупку РСЗО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц. По подсчетам Associated Press, с начала боевых действий 24 февраля США поставили Украине оружие и военную технику почти на $18 млрд.

Читайте на РБК Pro
Фото: Ilya Naymushin / Reuters Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Фото: Christopher Furlong / Getty Images «Я так больше не могу»: когда эмпатия приводит к эмоциональной усталости
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему доверительные отношения с детьми нужно создавать с младенчества
Фото: Shutterstock Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше
Фото: Shutterstock Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Фото: Carlos Barria / Reuters Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать

Ранее о поставках на Украину танков Т-72 также сообщали власти Польши. В Варшаве не назвали точное количество отправленных машин, однако, по данным Polityka, речь идет о 232 единицах, что составляет две танковые бригады в польской армии.

Передать танки Т-72 украинской стороне решили в начале апреля и власти Чехии. Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам Ондржей Бенешик не уточнил количество переданных Киеву машин, однако указал, что вместе с танками на Украину поступают и БМП.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США Пентагон поставки вооружений Военная операция на Украине Т-72
Материалы по теме
Северная Македония начала передачу Украине купленных у нее же танков Т-72
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Киева танков Т-72 из Европы
Политика
Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и беспилотники
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter